Украина объявила в розыск Интерпола 52 картины из Крыма

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Одна из картин Ивана Айвазовского на морскую тематику

Украина объявила в государственный и межгосударственный розыск по каналам Интерпола 52 картины Музейного фонда Украины, которые в марте 2014 года незаконно передали в Симферопольский художественный музей.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.

Среди них такие экспонаты художников XVIII-XIX века, как "Лунная ночь" Ивана Айвазовского, "Дорога в лесу" Ивана Шишкина, "Болото" Исаака Левитана и другие, говорится в сообщении.

Ориентировочная оценочная стоимость картин, по состоянию на 20 марта 2014 года, составила 1 млн 324 тыс. долларов, отметили в прокуратуре.

Продолжается досудебное расследование.

В марта 2014 Россия аннексировала у Украины Крым.