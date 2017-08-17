Венесуэла: резня в тюрьме унесла 37 жизней

Копірайт зображення EPA Image caption Родственники осужденных собрались перед больницей в ожидании новостей

По меньшей мере 37 человек погибли во время беспорядков в тюрьме на юге Венесуэлы.

Специальные силы министерства внутренних дел были направлены для восстановления контроля над тюрьмой в Пуэрто-Аякучо, столице штата Амазонас.

Свидетели рассказали, что в течение нескольких часов были слышны выстрелы, а губернатор штата Либорйо Гуарулла назвал это "резней".

Прокуроры сообщили, что 14 участников беспорядков ранены.

Две группы, которые мониторят ситуацию в тюрьмах, сообщили о 37 погибших.

На момент начала столкновений в тюрьме находились 105 заключенных.

Во многих венесуэльских тюрьмах не хватает персонала, и, фактически, ими управляют банды заключенных.