Венесуэла: резня в тюрьме унесла 37 жизней
По меньшей мере 37 человек погибли во время беспорядков в тюрьме на юге Венесуэлы.
Специальные силы министерства внутренних дел были направлены для восстановления контроля над тюрьмой в Пуэрто-Аякучо, столице штата Амазонас.
Свидетели рассказали, что в течение нескольких часов были слышны выстрелы, а губернатор штата Либорйо Гуарулла назвал это "резней".
Прокуроры сообщили, что 14 участников беспорядков ранены.
Две группы, которые мониторят ситуацию в тюрьмах, сообщили о 37 погибших.
На момент начала столкновений в тюрьме находились 105 заключенных.
Во многих венесуэльских тюрьмах не хватает персонала, и, фактически, ими управляют банды заключенных.