Hyundai обещает электромобиль, преодолевающий 500 км на одном заряде

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Корейский автоконцерн Hyundai продолжает продвигаться на рынке электрических автомобилей, анонсируя автомобиль, который сможет проехать 500 км на одном заряде.

У Hyundai уже есть электромобиль, но он уступает своими возможностями моделям конкурентов.

Вместе со своим филиалом Kia Hyundai к 2020 году планирует выпустить 31 экологическую модель авто.

О таких планах компания объявила на фоне роста конкуренции на этом рынке.

Hyundai анонсировал выход трех гибридных авто, восьми электромобилей и двух автомобилей на топливных элементах.

Компания также планирует разработать свое первое специальное средство для электромобилей, применение которого позволит их авто проезжать большее расстояние на одном заряде.

Текущая электрическая модель Hyundai, Ioniq, имеет диапазон пробега 280 км. Это меньше, чем Bolt, который выпускает концерн General Motors, или Model 3 от Tesla, которые проезжают более 350 км.

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Автоаналитик Робин Чжу из компании Bernstein Research считает, что новая модель Hyundai будет конкурентоспособной, если она появится после 2021 года. Даже несмотря на то, что их престижный конкурент Tesla, вероятно, к тому времени уже превысит ожидаемый диапазон пробега.

Китай лидирует

Последний прорыв Hyundai на этот рынок состоялся в условиях роста глобальной конкуренции среди электромобилей.

В дополнение к таким производителямй электромобиле,й как Tesla и Faraday Future, крупные американские, японские и европейские автопроизводители сейчас предлагают свои модели.

По данным Международного энергетического агентства, в 2016 году продали 750 тысяч электромобилей.

Несмотря на то, что самый дорогой сегмент рынка электромобилей приходится на Норвегию, больше всего таких авто продается в Китае.

За прошлый год в Китае продали 40% всех мировых объемов электромобилей. Это вдвое больше, чем в США.

Кроме того, по подсчетам консалтинговой компании McKinsey, в Китае изготовили 43% всех 873 тысяч электромобилей, выпущенных в 2016 году.