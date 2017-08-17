Малала Юсуфзай поступила в Оксфорд

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Малала Юсуфзай поступила в Оксфордский университет после того, как получила результаты экзамена на аттестат о среднем образовании.

Лауреат Нобелевской премии мира, которая живет в Бирмингеме, подтвердила эту новость в Twitter, поздравив всех студентов с результатами.

Она будет изучать философию, политику и экономику в Lady Margaret Hall.

20-летнюю девушку чуть не убили талибы в Пакистане за то, что она отстаивала в стране права девушек на образование.

В марте Малала призналась, что получила предложение изучать три предмета в университете Великобритании.

Она будет изучать тот же курс в том же колледже, что и Беназир Бхутто, бывшая премьер-министр Пакистана, погибшая в 2007 году.

Юсуфзай тяжело ранили в голову в 2012 году, когда она возвращалась домой из школы. После этого она с семьей переехала в Британию.

В апреле Малала стала самым молодым Посланником мира ООН.

В 2014 году Юсуфзай стала самым молодым лауреатом Нобелевской премии мира в истории этой премии.