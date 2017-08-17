Эмма Стоун стала самой дорогой актрисой в 2017-м - Forbes

Копірайт зображення Getty Images Image caption За роль Миа в "Ла-Ла Ленде" Эмма Стоун получила "Оскар" как лучшая актриса

За год, с июня 2016-го по июнь 2017 года, Эмма Стоун заработала 26 млн долларов и стала самой высокооплачиваемой актрисой. Этим она прежде всего обязана успеху мюзикла "Ла-Ла Ленд". Она возглавила годовой рейтинг журнала Forbes.

В прошлом году на первой строчке в рейтинге была Дженнифер Лоуренс, заработавшая 24 млн долларов. В этом году она оказалась на третьем месте.

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По сравнению с позапрошлым годом, заработок Эммы Стоун вырос на 160%.

28-летняя актриса недавно заявила о гендерном неравенстве в оплате труда в Голливуде. Она сказала, что актерам-мужчинам уменьшили гонорары, чтобы уравнять зарплаты актеров и актрис.

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В течение последних двух лет рейтинг Forbes возглавляла актриса Дженнифер Лоуренс, прежде всего благодаря гонорарам за съемки в франшизе "Голодные игры".

В 2016 году после релиза второй части фильма "Голодные игры: Перепевщица" она получила 46 млн долларов.

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Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes в этом году заняла Дженнифер Энистон, заработавшая 25,5 млн долларов преимущественно за сотрудничество с брендами Smartwater, Aveeno и авиалиниями Emirates.

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Эмма Уотсон стала единственной британской актрисой, попавшей в первую десятку рейтинга. Она на шестом месте с заработком в 14 млн долларов.

Самый высокий гонорар этого года британка получила за роль Белль в музыкальном фильме "Красавица и чудовище" компании Disney.

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В списке также фигурируют имена Мелиссы Маккарти, Милы Кунис, Шарлиз Терон, Кейт Бланшетт, Джулии Робертс и Эми Адамс.