В Испании предотвращен второй теракт

Копірайт зображення Reuters Image caption В течение ночи криминалисты собирали вещественные доказательства на месте теракта в Барселоне

Как сообщила испанская полиция, в ходе спецоперации в Камбрильсе были застрелены четверо подозреваемых и предотвращен второй теракт, который должен был последовать за нападением в Барселоне.

Еще один нападавший был ранен.

По данным испанских медиков, нападавшие ранили семерых человек, включая полицейского.

Очевидцы сообщают о стрельбе, произошедшей в районе порта Камбрильса. Полиция заявляет, что ситуация в городе находится под контролем, но призывает жителей проявлять осмотрительность.

Камбрильс - небольшой приморский городок к юго-западу от Барселоны.

Общее число участников нападения до сих пор неизвестно.

Как сообщают испанские СМИ, нападавшие в Камбрильсе ночью в пятницу сбили минивэном несколько человек, нанеся им травмы, по всей видимости в попытке воспризвести совершенное за несколько часов до этого нападение в Барселоне.

Как пишет газета El Pais, ссылаясь на источники в полиции, один из раненых в Камбрильсе - сотрудник полиции.

Копірайт зображення EPA Image caption Полицейские досматривают машину на улице в Камбрильсе

Копірайт зображення EPA Image caption По заверениям полиции, ситуация в Камбрильсе под контролем, но людей призывают соблюдать осторожность

Полиция пока не приступала к обыску фургона, в котором находились нападавшие из опасений, что он может быть заминирован, пишет El Pais.

По сведениям газеты La Vanguardia, нападавшие были также вооружены пистолетами.

Копірайт зображення AFP Image caption Использовавшийся для нападения минивэн был взят в прокат в Барселоне

Как сообщает издание, они были обнаружены полицией, проводившей патрулирование в районе порта Камбрильса, популярного среди туристов.

После небольшой погони фургон с подозреваемыми опрокинулся, пишет La Vanguardia. Те попытались выбраться из него, после чего полиция открыла по ним огонь.

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В четверг по меньшей мере 13 человек погибли и более 100 получили травмы под колесами фургона, проехавшего более 500 метров по пешеходному бульвару Рамбла в туристическом центре Барселоны.

Власти назвали случившееся терактом, а джихадистская группировка "Исламское государство" (запрещена в России и многих других странах) взяла на себя ответственность за нападение.

Копірайт зображення AFP Image caption В результате нападения в Барселоне были ранены около ста человек, не менее 13 погибли

Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал случившееся актом джихадистского терроризма, который требует глобального ответа.

По подозрению в совершении этого преступления были задержаны двое - марокканец и житель Мелильи - испанского анклава в Северной Африке. Однако ни один из них не был водителем минивэна, который сумел скрыться.

Этот теракт стал самым кровавым в Испании с марта 2004 года, когда исламские боевики заложили бомбы в пригородные поезда в Мадриде. Жертвами взрывов стал 191 человек, и более 1800 получили травмы и увечья.