Украинцев призывают избегать район Сант-Антони в Барселоне

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МИД Украины на своей странице в Twitter призывает украинцев, находящихся в Барселоне, избегать район Сант-Антони, где в четверг фургон на скорости сбил десятки людей в историческом центре города.

В нападении, ответственность за которое взяла на себя признанная террористической на Западе исламистская организация "Исламское государство", погибли по меньшей мере 13 человек, а еще 80 госпитализированы с травмами разной тяжести.

Президент Украины Петр Порошенко в заявлении осудил теракт в Барселоне - популярном среди украинских и туристов всего мира городе.

"Решительно осуждаю варварский террористический акт в Барселоне. Наши мысли со всеми пострадавшими", - написал он на своей странице в Twitter.

В настоящее время сообщений о пострадавших в теракте украинцах нет.

Одним из первых теракт в Барселоне осудил американский президент Дональд Трамп.

Также нападение на мирных жителей в городе осудили британская премьер-министр Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель.