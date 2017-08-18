Сутки в АТО: 27 обстрелов, двое раненых

Копірайт зображення facebook.com/pg/ato.new

За прошедшие сутки в АТО боевики 27 раз открывали огонь. Двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

Один украинский боец ​​получил ранение в результате обстрела из гранатомета в районе Троицкого.

Основная активность боевиков отмечена в районе Авдеевской промзоны. Здесь с 18:00 и до полуночи боевики 5 раз стреляли из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на донецком направлении дважды под огнем оказались украинские опорные пункты вблизи Новоселовки (Второй). А около 21:00 боевики из стрелкового оружия обстреляли дома мирных жителей поселка Зайцево.

На луганском направлении открывали огонь на подступах к Крымскому, Станице Луганской, Новоалександровке.

На мариупольском направлении в конце суток было относительно тихо. Только вблизи Широкино боевики применяли миномет калибра 82 мм.

"Почти на все огневые провокации силы АТО отвечали плотным огнем на поражение противника", - говорится в сообщении.

Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.