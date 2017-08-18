8 бойцов, воевавших в Иловайске, остаются в плену - МО

Копірайт зображення Укринформ Image caption Бойцы АТО в Иловайске 26 августа 2014 года

Восемь украинских бойцов, воевавших в Иловайском окружении в августе 2014 года, уже три года находятся в плену сепаратистов.

Об этом говорится в ответе Управления по связям с общественностью ВСУ на запрос ВВС Украина о потерях сил АТО в боях за Иловайск 24-29 августа 2014 года.

"По результатам обработки сообщается, что общие боевые потери сил АТО во время боев в районе Иловайска составляют 437 человек (погибли - 192, получили ранения - 212, числятся пропавшими без вести - 25, удерживаются в заложниках - 8)", - говорится в ответе.

Данные по потерям отличаются от тех, которые ранее обнародовала Главная военная прокуратура. По ее информации, только 29 августа 2014 года, во время выхода сил АТО из Иловайска "погибли 366 украинских воинов, 429 - получили ранения разной степени тяжести, 300 - попали в плен".

О том, что в плену сепаратистов до сих пор остаются украинские бойцы, воевавшие под Иловайском, в военной прокуратуре не сообщали.