Спасатели предупредили о высокой пожарной опасности в Украине
До 22 августа в ряде областей Украины остается чрезвычайная пожарная опасность 5-го класса, сообщает ГСЧС.
Из-за жаркой погоды угроза возгораний в лесах и полях будет расти, предупреждают спасатели.
Опасность сохраняется в Харьковской, Луганской, Донецкой, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Сумской, Волынской, Хмельницкой, Ровенской областях.
Спасатели отмечают, что причинами масштабных пожаров чаще всего является человеческий фактор - окурки, брошенные в лесу, оставленный мусор или его сжигание.
"Такие поступки крайне опасны, ведь под действием открытых солнечных лучей даже оставленная стеклянная бутылка может вызвать возгорание сухой травы или лесной подстилки, не говоря уже о брошенной спичке или окурке. И этого будет достаточно для того, чтобы спровоцировать масштабный лесной пожар", - предупреждают спасатели.
Только за прошедшие сутки в Украине произошло 470 возгораний на открытых территориях.
ГСЧС призывает граждан не провоцировать пожары и соблюдать правила безопасности.
В течение этого пожароопасного периода запрещается:
• посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;
• разводить костры в лесах и лесопосадках;
• въезжать в леса на автомобиле;
• курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
• оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
• охотиться в лесу с применением огнестрельного оружия;
• создавать свалки и сжигать отходы;
• сжигать стерню на полях.