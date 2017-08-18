Спасатели предупредили о высокой пожарной опасности в Украине

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До 22 августа в ряде областей Украины остается чрезвычайная пожарная опасность 5-го класса, сообщает ГСЧС.

Из-за жаркой погоды угроза возгораний в лесах и полях будет расти, предупреждают спасатели.

Опасность сохраняется в Харьковской, Луганской, Донецкой, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Сумской, Волынской, Хмельницкой, Ровенской областях.

Спасатели отмечают, что причинами масштабных пожаров чаще всего является человеческий фактор - окурки, брошенные в лесу, оставленный мусор или его сжигание.

"Такие поступки крайне опасны, ведь под действием открытых солнечных лучей даже оставленная стеклянная бутылка может вызвать возгорание сухой травы или лесной подстилки, не говоря уже о брошенной спичке или окурке. И этого будет достаточно для того, чтобы спровоцировать масштабный лесной пожар", - предупреждают спасатели.

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Только за прошедшие сутки в Украине произошло 470 возгораний на открытых территориях.

ГСЧС призывает граждан не провоцировать пожары и соблюдать правила безопасности.

В течение этого пожароопасного периода запрещается:

• посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;

• разводить костры в лесах и лесопосадках;

• въезжать в леса на автомобиле;

• курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;

• оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;

• охотиться в лесу с применением огнестрельного оружия;

• создавать свалки и сжигать отходы;

• сжигать стерню на полях.