В Киеве чиновника поймали на взятке в 90 тыс грн - полиция

Копірайт зображення Департамент защиты экономики Нацполиции

Полиция задержала председателя одной из конкурсных комиссий КГГА на взятке в 90 тысяч грн. Об этом сообщает департамент защиты экономики Нацполиции в Facebook.

"Деньги чиновник требовал от преподавателя столичного лицея за решение вопроса о его назначении на должность директора одного из учебных заведений", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали чиновника недалеко от его места жительства, деньги изъяли.

Сейчас продолжаются обыски по месту жительства подозреваемого, а также в офисах департамента образования и науки, молодежи и спорта.

Об обысках в департаменте сообщила также его директор Елена Фиданян на странице в Facebook.

Правонарушителю грозит от пяти до 10 лет заключения с лишением права занимать должности до трех лет и с конфискацией имущества.