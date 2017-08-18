Ахметов купил государственный пакет акций "Киевэнерго"

Копірайт зображення UNIAN Image caption Ринат Ахметов считается самым богатым человеком Украины, а его состояние оценивается в 4,6 млрд долларов

Компания Ornex, принадлежащая корпорации СКМ Рината Ахметова, 18 августа купила на аукционе государственные пакеты акций в 25% компаний "Киевэнерго" и ДТЭК "Западэнерго", говорится в заявлении СКМ.

Торги состоялись на фондовой бирже ПФТС.

Ринат Ахметов владеет 100% акций компании СКМ, а компания ДТЭК является ее энергетическим подразделением.

Компания Ornex заплатила за 25% акций ДТЭК "Западэнерго" 417,1 млн грнн, что на 69,5 млн выше начальной цены.

В этом конкурсе участвовали две компании.

За 25% "Киевэнерго" компания г-на Ахметова заплатила 759,6 млн грн. В этом аукционе участвовала только одна компания и пакет продали по стартовой цене.

16 августа Ornex купила на приватизационном конкурсе 25% ДТЭК "Донецкоблэнерго" за 143,8 млн грн.

В целом за три пакета акций компания заплатила более 1,3 млрд грн.

По данным государственного реестра собственности Smida, во всех компаниях, акции которых продали за последние дни, подконтрольные холдингу СКМ структуры уже владели более 70% акций.

Как сообщил Фонд государственного имущества Украины, в ближайшее время он продаст еще ряд государственных пакетов акций энергокомпаний.

На продажу выставят акции ДТЭК "Днепроэнерго", ДТЭК "Днепрооблэнерго", "Сумыоблэнерго", "Донбассэнерго" и "Одессаоблэнерго".