В Испании разыскивают главного подозреваемого

Image caption Фото Муссы Убакира распространили в соцсетях и прессе

В Испании ведется общенациональный розыск подозреваемого в совершении теракта в Барселоне в четверг.

Испанские СМИ назвали его имя - это 18-летний Мусса Убакир.

Полиция сообщила, что в городе Камбрилс застрелены пятеро подозреваемых, совершивших второе нападение с применением транспортного средства.

13 человек погибли, а еще 88 были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Нападение произошло через считанные часы после теракта в Барселоне, где фургон сбил десятки пешеходов в популярном центральном квартале Рамбла.

По словам полиции, подозреваемые были связаны с нападением в Барселоне, ответственность за которое взяло на себя так называемое "Исламское государство".

Полиция все еще разыскивает мужчину, который в четверг на скорости врезался в толпу пешеходов.

Испанские СМИ называют подозреваемым 18-летнего Муссу Убакира - брата Дрисса Убакира, на чье имя был арендован белый фургон, использованный для нападения.

• Что сейчас известно о теракте в Барселоне

• Фото: наезд фургона в Барселоне

Премьер-министр Испании Мариано Рахой осудил это, по его словам, "джихадистское нападение". Он объявил трехдневный национальный траур и минуту молчания в полдень в пятницу.

После минуты молчания барселонцы скандировали "Нас не запугать!", сообщил корреспондент ВВС в городе.

Что произошло в Камбрилсе?

Копірайт зображення AFP Image caption Автомобиль в Камбрилсе после нападения перевернулся

В ночь на пятницу автомобиль наехал на группу людей, ранив семерых из них, в частности полицейского, сообщили в службе чрезвычайных ситуаций Каталонии. Состояние одного человека медики назвали критическим.

Автомобиль нападавших перевернулся, и полиция открыла огонь по людям, которые из него выпрыгнули. У одного, по сообщениям, был нож.

Пассажиры автомобиля, как сообщила каталонская полиция, имели на себе пояса со взрывчаткой. Впоследствии глава регионального правительства Каталонии Карлес Пуиджмонт в интервью местному радио сказал, что пояса были муляжами.

Полиция говорит, что ситуация в Камбрилсе, популярном морском курорте в 110 км к юго-западу от Барселоны, сейчас под контролем.

Что произошло на Ла-Рамбла?

Арендованный фургон на скорости пронесся по людному бульвару Ла-Рамбла, сбивая прохожих, которых здесь всегда много - и барселонцев, и туристов.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Полиция окружила фургон после нападения

Нападение совершено в разгар туристического сезона, когда в Барселону съезжаются десятки тысяч туристов.

Свидетели нападения рассказали, что фургон умышленно пытался сбить как можно больше людей, "петляя" вдоль бульвара.

Водитель фургона, который, как полагают, был один и скрылся с места нападения, до сих пор находится в розыске.

Транспортные средства начали фигурировать в качестве орудия нападения в Европе с июля прошлого года.

Рамбла - центральный бульвар длиной 1,2 км, который начинается на площади Каталонии (Пласа Каталуния) и простирается до монумента Христофору Колумбу на набережной.

Кем были жертвы нападения?

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение На этих кадрах видно, как люди бегут через магазин

По информации правительства Каталонии, в нападении в Барселоне пострадали граждане 24 стран.

Подтверждена гибель:

• Испанца Франсиско Лопеса Родригеса, чуть более 60 лет

• Итальянца Бруно Гулотты, 35 лет

• Безымянного итальянца

• Безымянного бельгийца

МИД Франции сообщает, что в нападении были травмированы 26 французских граждан, из которых 11 находятся в тяжелом состоянии.

Среди раненых в Барселоне также 13 граждан Германии, пятилетний мальчик из Ирландии с переломом ноги.

В больницу попали туристы из Гонконга, Тайваня, Греции, Пакистана, Филиппин, Венесуэлы, Австралии, Румынии, Перу, Нидерландов, Дании, Алжира и Китая.

Кто арестован?

Копірайт зображення Spanish National Police/ HANDOUT Image caption Полиция обнародовала фото Дрисса Убакира, на чье имя был арендован фургон

В четверг полиция задержала двух человек в связи с нападением фургона, но водителя среди них нет.

Один из задержанных, согласно сообщениям, родившийся в Марокко Дриссы Убакир, однако он отрицает причастность к нападению и говорит, что его документы украли.

Испанские СМИ сообщили, что его младший брат Мусса снял два фургона, один из них стал орудием нападения в Барселоне, а другой через несколько часов нашли в городе Вик, что к северу от Барселоны.

Второй арестованный родился в Мелильи, автономном испанском городе на севере Африки. Его имя не разглашают.

В пятницу полиция объявила об аресте третьего подозреваемого.

Так называемая "Исламское государство" заявила о своей причастности к нападению фургона в районе Рамбла. В заявлении, которое передала агентство джихадистов Amaq, сказано, что нападение совершили "солдаты Исламского государства". Никаких доказательств или деталей этих заявлений в сообщении не указано.

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Как разворачивались события?

• Алканар, ночью в среду:взрыв прогремел в здании в этом городке в 200 км к югу от Барселоны. Один человек погиб. Начальник полиции Хосеп Луис Траперо заявил, что жители этого дома "готовили самодельное взрывное устройство". Каталонский чиновник впоследствии сообщил, что в нападении на Рамбла планировали использовать газовые баллоны.

• Барселона, четверг 16:50 (17:50 по Киеву): белый фургон Fiat на скорости промчался по центру Барселоны, убив 13 человек и ранив десятки других. Водитель сбежал.

• Вик, четверг 18:30: полиция нашла второй фургон, как полагают, для побега, в 80 км к северу от Барселоны.

• Сан-жюс-Дасберн, четверг 19:30: автомобиль въехал в блокпост в окрестностях Барселоны. В салоне обнаружен мертвый человек, но министерство внутренних дел опровергло, что он погиб в результате стрельбы полицейских. Следствие продолжается, но чиновники не считают погибшего связанным с нападением на Рамбла.

• Камбрилс, пятница 1:00: второе нападение с автомобилем в курортном городке к югу от Барселоны. Полиция застрелила пятерых подозреваемых, которых считают связанными с нападением на Рамбла.

Смертельные нападения с участием машин в Европе

• Париж, 9 августа 2017: мужчина въехал автомобилем BMW в группу солдат, ранив шестерых.

• Лондон, 3 июня 2017: восемь человек погибли, когда трое джихадистов наехали микроавтобусом на пешеходов на Лондонском мосту, а потом начали ножами резать людей. Вскоре после этого нападения было совершено нападение фургоном на мусульман в районе Финзбери-парк.

• Лондон, 22 марта 2017: четыре человека погибли, когда автомобиль наехал на пешеходов Вестминстерского моста, после чего водитель с ножом зарезал полицейского из охраны парламента.

• Стокгольм, Швеция, 7 апреля 2017: узбек Рахмат Акилов убил четырех человек, протаранив грузовиком торговый центр.

• Берлин, Германия, 19 декабря 2016: тунисец Анис Амри въехал на грузовике на рождественский рынок, убив 12 человек.

• Ницца, Франция 14 июля 2016: тунисец Мохаммед Лахуаедж-Булель въехал грузовиком в толпу на Английской набережной во время празднования Дня Бастилии, убив 86 человек.

• Франция, декабрь 2014: фургон въехал на рождественский рынок в городе Нант, а автомобиль сбил пешеходов в городе Дижон. Ранены более 20 человек.