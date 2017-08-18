Правительство начинает набор чиновников на зарплату в несколько тысяч долларов

Копірайт зображення UNIAN Image caption Правительство обещает привлечь на госслужбу людей из бизнеса и общественного сектора благодаря конкурентной зарплате

Кабмин принял решение о начале набора сотен госслужащих в десять министерств на должности с зарплатой в 50-70 тысяч грн в месяц.

Финансировать реформу украинского правительства будет в том числе Евросоюз, который выделяет на это 100 млн долларов в течение 2017-2020 годов.

"Правительство утвердило ряд нормативных актов, которые открывают следующий этап реформы государственного управления. В рамках реформы госслужбы правительство начинает открытый конкурс на новые должности в десяти пилотных министерствах", - говорится в заявлении правительства.

В пилотных министерствах создадут новые структурные подразделения - директораты политики и стратегического планирования, которые будут заниматься реформами.

Правительство хочет привлечь через конкурс специалистов по общественному сектору и бизнесу.

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С 4 сентября власти запустят единый портал, на котором будут выкладывать все вакансии. Там можно будет подать документы на конкурс онлайн.

Заместитель министра инфраструктуры Максим Нефедов уже анонсировал, что на конкурсе планируют набрать около тысячи чиновников на "вполне привлекательные оклады".

Председатель национального агентства по вопросам госслужбы Константин Ващенко рассказал, что руководители директоратов будут получать 70 000 грн (2,75 тысячи долларов), руководитель экспертной группы - 60 тысяч грн (2,35 тысячи долларов), а эксперт - около 50 тысяч грн (2000 долларов).

Копірайт зображення UNIAN Image caption В ЕС отметили, что выделяют на реформу государственной службы 100 млн евро в течение 2017-2020 годов

Сейчас чиновники в Кабмине получают зарплату на порядок меньше.

Представительство ЕС в Украине уже приветствовало решение правительства. Там отметили, что главной задачей новых структур и работников будет реализация реформ в Украине и имплементация соглашения об ассоциации с ЕС.