Глава нацполиции заявил об угоне служебного автомобиля

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Глава национальной полиции Сергей Князев подтвердил факт угона служебного авто, говорится в заявлении национальной полиции.

В ведомстве не уточнили, чей именно этот автомобиль, однако ранее ряд СМИ сообщали, что злоумышленники угнали служебную машину одного из заместителей руководителя национальной полиции.

Полиция отмечает, что похищенный автомобиль выглядел как гражданский и не имел никаких признаков принадлежности к правоохранительным органам. Хотя он и принадлежит полиции.

"На розыск машины ориентирован личный состав Киевской области и прилегающих регионов, как это происходит обычно при угонах автомобилей. Гарантирую, что найдем", - заявил Сергей Князев.