Google критикуют за позицию в отношении неонацистов

Копірайт зображення Getty Images Image caption События в Шарлоттсвилле положили начало общенациональным дебатам об ультраправых группировках, свободе слова и цензуре в США

Решение Google, GoDaddy и Cloudflare лишить доступа к их услугам неонацистский сайт является "опасным", говорит базирующаяся в США группа защиты цифровых прав.

Сайт Daily Stormer пытался запятнать репутацию 32-летней Хезер Геер, которая погибла во время протеста против марша крайне правых в Шарлоттсвилле.

После этого ряд веб-компаний лишили сайт доступа к своим платформам.

Однако организация Electronic Frontier Foundation (EFF) раскритиковала эту реакцию.

"Мы убеждены, что то, что сделали компании GoDaddy, Google и Cloudflare, опасно", - заявили в EFF.

"Поскольку интернет-посредники, особенно те, которые не имеют конкурентов, контролируют так много высказываний онлайн, последствия их решений будут далеко идущими для свободы высказываний во всем мире", - говорится в заявлении.

Представители группы считают, что никто - включая правительства и частные компании - не должен решать, кто может говорить, а кто нет.

"Мы полностью согласны с оговорками со стороны EFF, - сказал руководитель платформы Cloudflare Мэтью Принс. - Они перекликаются с теми же оговорками, которые и мы высказали".

Г-н Принс добавил, что решил лишить издание доступа после того, как администраторы Daily Stormer заявили, что Cloudflare поддерживает их взгляды.

Google и GoDaddy ранее заявили, что отменяют регистрацию сайта Daily Stormer в связи с нарушением условий пользования.