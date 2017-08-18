Google критикуют за позицию в отношении неонацистов
Решение Google, GoDaddy и Cloudflare лишить доступа к их услугам неонацистский сайт является "опасным", говорит базирующаяся в США группа защиты цифровых прав.
Сайт Daily Stormer пытался запятнать репутацию 32-летней Хезер Геер, которая погибла во время протеста против марша крайне правых в Шарлоттсвилле.
После этого ряд веб-компаний лишили сайт доступа к своим платформам.
Однако организация Electronic Frontier Foundation (EFF) раскритиковала эту реакцию.
"Мы убеждены, что то, что сделали компании GoDaddy, Google и Cloudflare, опасно", - заявили в EFF.
"Поскольку интернет-посредники, особенно те, которые не имеют конкурентов, контролируют так много высказываний онлайн, последствия их решений будут далеко идущими для свободы высказываний во всем мире", - говорится в заявлении.
Представители группы считают, что никто - включая правительства и частные компании - не должен решать, кто может говорить, а кто нет.
"Мы полностью согласны с оговорками со стороны EFF, - сказал руководитель платформы Cloudflare Мэтью Принс. - Они перекликаются с теми же оговорками, которые и мы высказали".
Г-н Принс добавил, что решил лишить издание доступа после того, как администраторы Daily Stormer заявили, что Cloudflare поддерживает их взгляды.
Google и GoDaddy ранее заявили, что отменяют регистрацию сайта Daily Stormer в связи с нарушением условий пользования.