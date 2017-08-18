Полиция Финляндии задержала мужчину, напавшего на прохожих с ножом

Полиция в юго-западном финском городе Турку стреляла в мужчину, который, по сообщениям, напал на прохожих в центре города с ножом.

Напавший получил ранение в ногу. Его уже задержали.

Агентство Reuters сообщает, что в результате нападения несколько человек получили ножевые ранения.

СМИ сообщают, что полиция просит людей избегать центральных районов города.