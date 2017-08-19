Селевой поток в Крыму: 76 человек эвакуировали

Копірайт зображення http://82.mchs.gov.ru

В ночь с пятницы на субботу в Крыму сошел селевой поток, ливни затопили жилые дома. Об этом сообщает МЧС России.

Из-за грязевого потока в районе Судака эвакуировали 76 человек, из них 23 ребенка. Жертв и пострадавших нет.

Селевой поток частично смыл проезжую часть трассы "Грушевка - Судак" в районе с. Дачное. В результате с дороги снесло 15 автомобилей.

Копірайт зображення http://82.mchs.gov.ru

Кроме того, сильные ливни вызвали паводок. Дренажные каналы не справились с большим количеством осадков, и вода скапливалась в низменных участках.

Копірайт зображення http://82.mchs.gov.ru

Сейчас воду откачивают в районе города Судак и села Яркое поле.

Шесть населенных пунктов остались без света.

Нанесенный непогодой ущерб оценивается.