Нападение в Финляндии назвали терактом

Копірайт зображення Reuters Image caption Свечи на месте нападения в Финляндии

Полиция Финляндии назвала убийство двух человек в юго-западном городе Турку в пятницу террористическим актом.

18-летний нападавший оказался гражданином Марокко. Полиция выстрелила ему в ногу и задержала.

Два человека, которых он убил ножом, были гражданами Финляндии. Ранения получили еще восемь человек. Среди них двое шведов и один итальянец.

Всю ночь полиция проводила рейды.

"Действия (нападавшего. - Ред.) ранее расследовались как убийство, но ночью мы получили дополнительную информацию, указывающую на то, что это преступление - террористические убийства", - говорится в заявлении полиции.

Копірайт зображення Saskia Merelle Image caption Свидетели сфотографировали место инцидента

Информация о личности марокканца установлена, однако пока не разглашается.

Подозреваемый и двое жертв нападения находятся в больнице.‎

Свидетель инцидента Джесси Браун рассказала ВВС о событиях в Турку: "Я видела, как полиция выстрелила в мужчину, кажется. Все начали разбегаться и говорили, что совершено нападение с ножом, что нападавших могло быть несколько".

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля сказал, что правительство внимательно следит за развитием ситуации в Турку. В город выехали министр внутренних дел и командующий национальной полицией.

Усилены меры безопасности и в столице страны Хельсинки, где вооруженную полицию разместили на центральном вокзале и в аэропорту.