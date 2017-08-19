Мужчина с ножом напал на людей в Сургуте, есть раненые

Неизвестный мужчина напал с ножом на людей на улице Бажова в центре Сургута, восемь человек пострадали и доставлены в больницы, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По информации ведомства, около 11:20 по местному времени вооруженный ножом мужчина, двигаясь по центральным улицам города, напал прохожих и ранил восемь человек. Все пострадавшие были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

Прибывшие на место полицейские застрелили нападавшего, возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".

В соцсетях размещены фотографии, на которых видно, что на поясе нападавшего обнаружена сумка. Некоторые СМИ сообщают, что это мог быть муляж пояса смертника.

Как сообщил заместитель директора департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Владислав Нигматулин, четверо пострадавших в результате нападения находятся в тяжелом состоянии.