Нападение в Барселоне: полиция разыскивает нового подозреваемого

Копірайт зображення AFP/Getty Image caption 22-летний Абуякуб скрывается

Водитель фургона, в результате наезда которого в четверг в Барселоне погибли 13 человек, вероятно, жив и скрывается, заявила испанская полиция.

Полиция разыскивает уроженца Марокко Юнеса Абуякуба, которого испанские СМИ назвали предполагаемым водителем фургона.

Мужчина, которого ранее разыскивали как главного подозреваемого, 17-летний Мусса Укабир, оказался одним из пяти мужчин, застреленных полицией во время нападения в городе Камбрилс к западу от Барселоны.

Полиция заявляет, что подозреваемые планировали гораздо более масштабные и сложные нападения.

По словам полиции, взрыв в среду в доме в городе Альканар лишил участников заговора материала для изготовления бомб, поэтому они осуществили более простые нападения, использовав в качестве оружия транспортные средства.

22-летний Абуякуб жил в городе Риполь к северу от Барселоны. В Риполе арестованы три человека и еще один - в Альканаре.

Ранее главным подозреваемым считался Укабир, но вечером в пятницу начальник полиции Хосеп Траперо сказал местному телевидению, что теория о том, что за рулем фургона был он, "имеет теперь меньше веса".

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение "Убийца!": кричала рассерженная толпа вслед арестованному в городе Риполь в пятницу

Газета El Pais заявила, что появляется все больше признаков того, что главным подозреваемым в совершении нападения является Абуякуб.

Укабира подозревают в том, что он воспользовался документами своего брата, чтобы арендовать фургон, сбивший людей в Барселоне, и еще один фургон, обнаруженный позже в городке Вик, к северу от Барселоны, который предназначался для побега злоумышленников.

В ночь на пятницу полиция застрелила пятерых злоумышленников, в том числе и Укабира, в городе Камбрилс после того, как они наехали своим автомобилем на группу пешеходов, убив одну женщину и ранив еще шесть человек.

Копірайт зображення Vancouver Police Image caption Иэн Мор-Уилсон (на фото - с женой Валери) - погиб в нападении на Рамбле

Издание El Mundo пишет, что, по мнению правоохранителей, в доме, где произошел взрыв, собирались по меньшей мере 12 участников заговора, а сам дом был мастерской по изготовлению взрывных устройств, которые предназначались для еще более страшных нападений, чем совершенное на Рамбле.

Кто подозреваемые?

Копірайт зображення AFP Image caption (Слева направо) Мусса Укабир, Саид Аалла, Мохамед Хишам и Юнес Абуякуб

Убиты : Пятерых подозреваемых джихадистов полиция застрелила в Камбрилсе. Среди них были 17-летний Мусса Укабир, 18-летний Саид Аалла, 24-летний Мохамед Хишам, и двое неназванных мужчин

: Пятерых подозреваемых джихадистов полиция застрелила в Камбрилсе. Среди них были 17-летний Мусса Укабир, 18-летний Саид Аалла, 24-летний Мохамед Хишам, и двое неназванных мужчин Арестованы : Трое в городе Риполь: 28-летний Дрисс Укабир, брат Муссы. Он сам пришел в полицию и сообщил, что его документы украли, чтобы арендовать фургон, который был использован в нападении в Барселоне. 34-летний Сахал Кариб, и 27-летний Мохаммед Аалла. Еще один человек, личность которого не называется, был арестован в Альканаре, где в среду взорвался дом

: Трое в городе Риполь: 28-летний Дрисс Укабир, брат Муссы. Он сам пришел в полицию и сообщил, что его документы украли, чтобы арендовать фургон, который был использован в нападении в Барселоне. 34-летний Сахал Кариб, и 27-летний Мохаммед Аалла. Еще один человек, личность которого не называется, был арестован в Альканаре, где в среду взорвался дом В розыске: Юнес Абуякуб, которого теперь считают водителем фургона, врезавшегося на скорости в толпу на Рамбле

В нападении в четверг, когда фургон сбил десятки людей в центре Барселоны, погибли 13 человек.

Полиция обнародовала имена пяти погибших:

Гражданин США Джаред Такер, 43 года

Гражданин Канады Иэн Мор-Вилсон

Гражданин Испании Франсиско Лопес Родригес, 60+

Гражданин Италии Бруно Гулотта, 35 лет

Гражданин Италии Лука Руссо, 25 лет

В нападении погибли также 74-летняя женщина из Португалии, 40-летняя женщина с двойным гражданством Аргентины и Испании и гражданка Бельгии.

Семилетний Джулиан Кадман, имеющий двойное британско-австралийское гражданство, во время нападения потерялся и его судьба неизвестна. Как сообщает ABC Australia, мать мальчика среди критически раненых.

Служба чрезвычайных ситуаций в субботу приводит такие цифры состояния раненых:

Нападение в Барселоне : 12 в критическом состоянии, 24 - серьезные травмы, 11 - тяжелые, 3 - незначительные

: 12 в критическом состоянии, 24 - серьезные травмы, 11 - тяжелые, 3 - незначительные Нападение в Камбрилсе: 1 в серьезном состоянии, 2 - менее серьезные, 1 - незначительные травмы

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Полиция окружила фургон после нападения, когда водитель уже сбежал

Как разворачивались события?

Альканар, ночью в среду: взрыв прогремел в здании в этом городке в 200 км к югу от Барселоны. Один человек погиб. Начальник полиции Хосеп Луис Траперо заявил, что жители этого дома "готовили самодельное взрывное устройство". Каталонский чиновник впоследствии сообщил, что в нападении на Рамбле планировали использовать газовые баллоны

Барселона, четверг, 16:50 (14:50 GMT): белый фургон Fiat на скорости проехал по центру Барселоны, убив 13 человек и ранив десятки других. Водитель сбежал пешком

Вик, четверг, 18:30: полиция нашла второй фургон, как полагают, для побега, в 80 км к северу от Барселоны

Сан-жюс-Дасберн, четверг, 19:30: автомобиль въехал в блокпост в окрестностях Барселоны. В салоне обнаружен мертвый мужчина, но министерство внутренних дел опровергло, что он погиб в результате стрельбы полицейских. Следствие продолжается, но чиновники не считают погибшего связанным с нападением на Рамбле.

Камбрилс, пятница 1:00: второе нападение с автомобилем в курортном городке к югу от Барселоны. Полиция застрелила пятерых подозреваемых, которых считают связанными с нападением на Рамбле.