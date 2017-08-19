Нападение в Барселоне: полиция разыскивает нового подозреваемого
Водитель фургона, в результате наезда которого в четверг в Барселоне погибли 13 человек, вероятно, жив и скрывается, заявила испанская полиция.
Полиция разыскивает уроженца Марокко Юнеса Абуякуба, которого испанские СМИ назвали предполагаемым водителем фургона.
Мужчина, которого ранее разыскивали как главного подозреваемого, 17-летний Мусса Укабир, оказался одним из пяти мужчин, застреленных полицией во время нападения в городе Камбрилс к западу от Барселоны.
Полиция заявляет, что подозреваемые планировали гораздо более масштабные и сложные нападения.
По словам полиции, взрыв в среду в доме в городе Альканар лишил участников заговора материала для изготовления бомб, поэтому они осуществили более простые нападения, использовав в качестве оружия транспортные средства.
22-летний Абуякуб жил в городе Риполь к северу от Барселоны. В Риполе арестованы три человека и еще один - в Альканаре.
Ранее главным подозреваемым считался Укабир, но вечером в пятницу начальник полиции Хосеп Траперо сказал местному телевидению, что теория о том, что за рулем фургона был он, "имеет теперь меньше веса".
Газета El Pais заявила, что появляется все больше признаков того, что главным подозреваемым в совершении нападения является Абуякуб.
Укабира подозревают в том, что он воспользовался документами своего брата, чтобы арендовать фургон, сбивший людей в Барселоне, и еще один фургон, обнаруженный позже в городке Вик, к северу от Барселоны, который предназначался для побега злоумышленников.
В ночь на пятницу полиция застрелила пятерых злоумышленников, в том числе и Укабира, в городе Камбрилс после того, как они наехали своим автомобилем на группу пешеходов, убив одну женщину и ранив еще шесть человек.
Издание El Mundo пишет, что, по мнению правоохранителей, в доме, где произошел взрыв, собирались по меньшей мере 12 участников заговора, а сам дом был мастерской по изготовлению взрывных устройств, которые предназначались для еще более страшных нападений, чем совершенное на Рамбле.
Кто подозреваемые?
- Убиты: Пятерых подозреваемых джихадистов полиция застрелила в Камбрилсе. Среди них были 17-летний Мусса Укабир, 18-летний Саид Аалла, 24-летний Мохамед Хишам, и двое неназванных мужчин
- Арестованы: Трое в городе Риполь: 28-летний Дрисс Укабир, брат Муссы. Он сам пришел в полицию и сообщил, что его документы украли, чтобы арендовать фургон, который был использован в нападении в Барселоне. 34-летний Сахал Кариб, и 27-летний Мохаммед Аалла. Еще один человек, личность которого не называется, был арестован в Альканаре, где в среду взорвался дом
- В розыске: Юнес Абуякуб, которого теперь считают водителем фургона, врезавшегося на скорости в толпу на Рамбле
В нападении в четверг, когда фургон сбил десятки людей в центре Барселоны, погибли 13 человек.
Полиция обнародовала имена пяти погибших:
- Гражданин США Джаред Такер, 43 года
- Гражданин Канады Иэн Мор-Вилсон
- Гражданин Испании Франсиско Лопес Родригес, 60+
- Гражданин Италии Бруно Гулотта, 35 лет
- Гражданин Италии Лука Руссо, 25 лет
В нападении погибли также 74-летняя женщина из Португалии, 40-летняя женщина с двойным гражданством Аргентины и Испании и гражданка Бельгии.
Семилетний Джулиан Кадман, имеющий двойное британско-австралийское гражданство, во время нападения потерялся и его судьба неизвестна. Как сообщает ABC Australia, мать мальчика среди критически раненых.
Служба чрезвычайных ситуаций в субботу приводит такие цифры состояния раненых:
- Нападение в Барселоне: 12 в критическом состоянии, 24 - серьезные травмы, 11 - тяжелые, 3 - незначительные
- Нападение в Камбрилсе: 1 в серьезном состоянии, 2 - менее серьезные, 1 - незначительные травмы
Как разворачивались события?
Альканар, ночью в среду: взрыв прогремел в здании в этом городке в 200 км к югу от Барселоны. Один человек погиб. Начальник полиции Хосеп Луис Траперо заявил, что жители этого дома "готовили самодельное взрывное устройство". Каталонский чиновник впоследствии сообщил, что в нападении на Рамбле планировали использовать газовые баллоны
Барселона, четверг, 16:50 (14:50 GMT): белый фургон Fiat на скорости проехал по центру Барселоны, убив 13 человек и ранив десятки других. Водитель сбежал пешком
Вик, четверг, 18:30: полиция нашла второй фургон, как полагают, для побега, в 80 км к северу от Барселоны
Сан-жюс-Дасберн, четверг, 19:30: автомобиль въехал в блокпост в окрестностях Барселоны. В салоне обнаружен мертвый мужчина, но министерство внутренних дел опровергло, что он погиб в результате стрельбы полицейских. Следствие продолжается, но чиновники не считают погибшего связанным с нападением на Рамбле.
Камбрилс, пятница 1:00: второе нападение с автомобилем в курортном городке к югу от Барселоны. Полиция застрелила пятерых подозреваемых, которых считают связанными с нападением на Рамбле.