Суд в США отказался закрыть дело против Полански
Суд в Лос-Анджелесе отклонил ходатайство жертвы сексуальных домогательств кинорежиссера Романа Полански о закрытии возбужденного против него дела за изнасилование.
Саманта Геймер, которой сейчас 54 года, сказала на слушаниях в Высшем суде Лос-Анджелеса, что она его давно простила и хотела бы оставить это в прошлом.
Однако судья постановил, что ее показания доказывают причиненный ее психике вред и Полански должен предстать перед правосудием.
В 1977 году режиссер, которого обвинили в изнасиловании 13-летней Геймер, бежал во Францию.
Он признал вину и отбыл 42 дня за решеткой, однако бежал, опасаясь, что договоренность с обвинителями о смягчении приговора в обмен на признание вины будет отменена.
В июне Геймер попросила судей закрыть дело.
"Призываю вас сделать это ради меня, из милосердия ко мне", - сказала женщина.
Однако судья Высшего суда Лос-Анджелеса Скотт Гордон, объявляя решение, сказал, что нельзя закрывать дело, руководствуясь лишь интересами жертвы.
"Как красноречиво показала госпожа Геймер, его поведение до сих пор причиняет ей страдания и углубляет травму, пережитую во время сексуального нападения, что и стало основанием для открытия этого дела", - сказал судья.
Решение суда было оглашено через считанные дни после того, как еще одна женщина заявила о сексуальных домогательствах Полански в 1973 году, когда ей было 16.
Женщина, которую называют Робин, не может судиться с Полански из-за срока давности, но может свидетельствовать в деле Геймер.
Адвокат режиссера сказал, что Роман Полански разочарован вердиктом, но возвращаться в США не планирует.