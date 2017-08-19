В Судаке объявили чрезвычайное положение из-за селей
В связи с селевым потоком, сошедшим в результате сильного ливня, в Судаке объявили чрезвычайную ситуацию муниципального характера. Об этом сообщает мэрия крымского города на своем сайте.
Вечером 18 августа на Судак и окрестности обрушилась непогода. Вода залила более 40 домов на четырех улицах. Затопило дома в районе русла реки Суук-су.
76 человек, из них 23 ребенка, автобусами эвакуировали в санаторий. Жертв и пострадавших нет. Сейчас откачивают воду из затопленных домов Судака и села Яркое поле.
Сильные ливни стали причиной селевого потока, который частично размыл трассу Симферополь - Судак в районе кафе "Привал". 15 машин смыло с дороги.
На дороге образовалась пробка длиной 10 км, в которой оказались до 50 машин. Из затора эвакуировали 40 человек.
Также пять домов были подтоплены в селе Дачное. 25 человек эвакуировали к родственникам, в медицинской помощи они не нуждаются.
Шесть населенных пунктов в Крыму, по данным МЧС России, остались без света.
Нанесенный непогодой ущерб оценивается.