В Судаке объявили чрезвычайное положение из-за селей

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В связи с селевым потоком, сошедшим в результате сильного ливня, в Судаке объявили чрезвычайную ситуацию муниципального характера. Об этом сообщает мэрия крымского города на своем сайте.

Вечером 18 августа на Судак и окрестности обрушилась непогода. Вода залила более 40 домов на четырех улицах. Затопило дома в районе русла реки Суук-су.

76 человек, из них 23 ребенка, автобусами эвакуировали в санаторий. Жертв и пострадавших нет. Сейчас откачивают воду из затопленных домов Судака и села Яркое поле.

Копірайт зображення MCHS.GOV.RU Image caption Селевой поток смыл 15 машин

Сильные ливни стали причиной селевого потока, который частично размыл трассу Симферополь - Судак в районе кафе "Привал". 15 машин смыло с дороги.

На дороге образовалась пробка длиной 10 км, в которой оказались до 50 машин. Из затора эвакуировали 40 человек.

Также пять домов были подтоплены в селе Дачное. 25 человек эвакуировали к родственникам, в медицинской помощи они не нуждаются.

Копірайт зображення MCHS.GOV.RU Image caption Подтопленные дома

Шесть населенных пунктов в Крыму, по данным МЧС России, остались без света.

Нанесенный непогодой ущерб оценивается.