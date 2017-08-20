В Крыму освободили 76-летнего активиста

Копірайт зображення Скріншот відео FB-трансляції

В аннексированном Крыму накануне вечером освободили 76-летнего активиста Сервера Караметова, которого арестовали на 10 суток за одиночный пикет в поддержку одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза.

Встречать Караметова в субботу вечером приехали крымчане из разных городов и сел полуострова, сообщает "Крым.Реалии".

Онлайн-трансляцию встречи активиста вела на своей странице в Facebook дочь одного из лидеров крымских татар Ильми Умерова, Айше.

Сервера Караметова задержали 8 августа в Симферополе. Активист пикетировал так называемый "Верховный суд Крыма" с требованием освободить заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, незаконно задержанного в январе 2015 года.

"Суд" постановил взыскать с Караметова штраф в размере 10 тыс. рублей и приговорил к 10 суткам административного ареста за "сопротивление сотрудникам полиции".

14 августа в Симферополе четверо пожилых мужчин вышли на одиночный пикет в поддержку Караметова, их также задержали.

Одному из задержанных, Ярикулу Давлатову, суд назначил штраф в размере 10 тыс. рублей. Трех других - отпустили.

Копірайт зображення AMNESTY.ORG.UA

Международная правозащитная организация Amnesty International считает, что преследование крымских татар за одиночные пикеты в Крыму является демонстрацией "тотального неприятия инакомыслия на полуострове".

Amnesty International призвала российскую администрацию Крыма отказаться от задержаний за административные правонарушения и прекратить преследование за инакомыслие на полуострове.

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что в течение последнего месяца в Крыму было вынесено "как минимум пять политически мотивированных приговоров, связанных с лишением свободы, семь человек были арестованы или оштрафованы".

Российские правоохранительные органы неоднократно заявляли, что имеют достаточно доказательств против обвиняемых и подозреваемых в экстремистской деятельности на территории Крыма.

По данным Центра гражданских свобод, сегодня более 40 граждан Украины, большинство из которых - крымские татары, находятся за решеткой в ​​Крыму и России по подозрениям в террористической, диверсионной деятельности, в посягательстве на территориальную целостность РФ. Украина считает их политическими заключенными.