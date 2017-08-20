АТО: боевики обстреляли Зайцево, несколько домов сгорело дотла

Копірайт зображення Прес-центр штабу АТО

За минувшие сутки боевики 30 раз нарушили перемирие, один военный получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На донецком направлении обстреливали опорные пункты ВСУ в Авдеевской промзоне, а также украинские позиции на подступах к Каменке, Пескам и Верхнеторецкому.

На луганском направлении стреляли по Малиновому, Троицкому, Новотошковскому.

На мариупольском направлении напряжение сохраняется неподалеку от Старогнатовки.

Также в субботу боевики из крупнокалиберных пулеметов обстреливали дома гражданских в поселке Зайцево. В результате обстрела в жилых домах и хозяйственных постройках возник пожар, они сгорели. Никто из местных жителей не пострадал, добавили в штабе.

Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.