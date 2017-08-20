Украинский боксер Гвоздик победил американца Бейкера

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30-летний украинец Александр Гвоздик в шестом раунде одержал победу в поединке с американцем Крэйгом Бейкером.

Бой проходил в американском городе Линкольн (штат Небраска).

В конце шестого раунда Бейкер пропустил серию ударов. Рефери остановил бой и отдал украинцу победу техническим нокаутом.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Гвоздика с победой. "Так держать, Александр. Желаю новых больших успехов", - написал президент в Facebook.

Это уже четырнадцатая победа 30-летнего украинского спортсмена. 33-летний Крэйг Бейкер имеет на своем счету 17 побед и одно поражение.