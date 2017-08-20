Авария поезда в Индии: 23 погибших

Копірайт зображення AFP

По меньшей мере 23 человека погибли, еще 60 получили ранения после того, как на севере Индии поезд сошел с рельсов.

По сообщению полиции, с рельсов сошли восемь вагонов. Это произошло возле города Музаффарнагар в штате Уттар-Прадеш, в 130 км от столицы Индии Дели.

Причина аварии, произошедшей в субботу вечером, пока неизвестна.

Спасательные работы продолжались всю ночь. На видеокадрах можно увидеть, что вагоны наехали один на другой.

Поезд следовал в священный индуистский город Харидвар, в предгорье Гималаев, из Пури, что на востоке страны.

Копірайт зображення AFP

"Мы пытаемся вытащить из-под вагонов пострадавших и ждем газовый резак, чтобы начать работы", - заявил полицейский Аяй Пандей на месте происшествия.

По его словам, полноценной спасательной операции препятствует темнота, однако спасатели пытаются сделать все возможное.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказывать им всю необходимую помощь.

Аварии с участием поездов - довольно распространенное явление в Индии. Железная дорога перевозит более 22 млн человек в день, несмотря на то, что большая часть оборудования устарела.

В прошлом году в железнодорожной аварии в штате Уттар-Прадеш погибли 150 человек.