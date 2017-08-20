Нацполиция нашла угнанный служебный Lexus

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Национальная полиция разоблачила группу похитителей, которые в том числе угнали служебный автомобиль заместителя председателя Нацполиции Александра Фацевича. Об этом сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев.

"Обезвредили группу 5 воров автомобилей, которые украли и авто Национальной полиции и прятали в Обуховском районе", - написал Князев в Тwitter.

По его словам, задержали трех организаторов, продолжаются обыски.

18 августа в Киеве неизвестные похитили служебный автомобиль заместителя председателя Нацполиции.

Полиция уточняла, что похищенный автомобиль выглядел как гражданский и не имел никаких признаков принадлежности к правоохранительным органам.