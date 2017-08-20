Нацполиция нашла угнанный служебный Lexus
Национальная полиция разоблачила группу похитителей, которые в том числе угнали служебный автомобиль заместителя председателя Нацполиции Александра Фацевича. Об этом сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев.
"Обезвредили группу 5 воров автомобилей, которые украли и авто Национальной полиции и прятали в Обуховском районе", - написал Князев в Тwitter.
По его словам, задержали трех организаторов, продолжаются обыски.
18 августа в Киеве неизвестные похитили служебный автомобиль заместителя председателя Нацполиции.
Полиция уточняла, что похищенный автомобиль выглядел как гражданский и не имел никаких признаков принадлежности к правоохранительным органам.