В Испании поминают жертв нападений

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Король Филипп и королева Летиция приняли участие в богослужении в известном Храме Святого Семейства (Sagrada Familia), чтобы помянуть 14 жертв нападений в Каталонии.

Полиция продолжает поиски водителя микроавтобуса, который въехал в толпу прохожих на известном туристическом бульваре Рамбла в Барселоне и убил 13 людей. Четырнадцатый человек погиб в результате наезда автомобиля Камбрилсе.

По сообщениям СМИ, джихадисты планировали взорвать храм Sagrada Familia, спроектированный известным архитектором Антонио Гауди.

На поминальном богослужении присутствовал также премьер-министр Испании Мариано Рахой. Меры безопасности около храма были усилены.

В субботу королевская чета возложила цветы на место атаки на бульваре Рамбла. Их сопровождал мэр Барселоны и глава Каталонии.

Также король и королева навестили жертв нападения в Барселоне в городской больнице.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Король Филипп и королева Летиция приняли участие в поминальном богослужении

Позже в воскресенье футбольный клуб "Барселона" проведет первую игру в сезоне в испанской Ла Лиге. Ожидается, что на стадионе клуба "Камп Ноу" соберется 100 тыс. зрители, там будет объявлена минута молчания.

В субботу министр внутренних дел Хуан Игнасио Сойдо заявил, что джихадистская группировка, насчитывавшая около 12 человек, полностью ликвидирована.

В то же время полиция продолжает поиски подозреваемого - уроженца Марокко Юнеса Абуякуба, которого испанские СМИ назвали предполагаемым водителем фургона.

17-летний Мусса Укабир, которого ранее разыскивали как главного подозреваемого, был одним из пяти убитых полицией во время нападения в городе Камбрилс к западу от Барселоны.

Полиция заявляет, что подозреваемые планировали более масштабные и сложные нападения.

По словам полиции, взрыв в среду в доме в городе Альканар лишил участников заговора материала для изготовления бомб, поэтому они совершили более простые атаки, использовав транспортные средства в качестве оружия.

22-летний Абуякуб жил в городе Риполь. Там арестовали трех человек и еще одного - в Альканаре.

Также продолжаются поиски имама мечети Риполи, которую посещали большинство членов группировки. Полиция обыскала его квартиру.

Имам внезапно покинул мечеть в июне, и до сих пор его там не видели. По информации испанских СМИ, он мог погибнуть во взрыве дома в Альканаре.

Кто подозреваемые?

Копірайт зображення AFP Image caption (Слева направо) Мусса Укабир, Саид Аалла, Мохамед Хишам и Юнес Абуякуб

Убиты : Пятерых подозреваемых джихадистов полиция застрелила в Камбрилсе. Среди них были 17-летний Мусса Укабир, 18-летний Саид Аалла, 24-летний Мохамед Хишам, и двое неназванных мужчин

: Пятерых подозреваемых джихадистов полиция застрелила в Камбрилсе. Среди них были 17-летний Мусса Укабир, 18-летний Саид Аалла, 24-летний Мохамед Хишам, и двое неназванных мужчин Арестованы : Трое в городе Риполь: 28-летний Дрисс Укабир, брат Муссы. Он сам пришел в полицию и сообщил, что его документы украли, чтобы арендовать фургон, который был использован в нападении в Барселоне. 34-летний Сахал Кариб, и 27-летний Мохаммед Аалла. Еще один человек, личность которого не называется, был арестован в Альканаре, где в среду взорвался дом

: Трое в городе Риполь: 28-летний Дрисс Укабир, брат Муссы. Он сам пришел в полицию и сообщил, что его документы украли, чтобы арендовать фургон, который был использован в нападении в Барселоне. 34-летний Сахал Кариб, и 27-летний Мохаммед Аалла. Еще один человек, личность которого не называется, был арестован в Альканаре, где в среду взорвался дом В розыске: Юнес Абуякуб, которого теперь считают водителем фургона, врезавшегося на скорости в толпу на Рамбле

Как разворачивались события?

Альканар, ночью в среду: взрыв прогремел в здании в этом городке в 200 км к югу от Барселоны. Один человек погиб. Начальник полиции Хосеп Луис Траперо заявил, что жители этого дома "готовили самодельное взрывное устройство". Каталонский чиновник впоследствии сообщил, что в нападении на Рамбле планировали использовать газовые баллоны

Барселона, четверг, 16:50 (14:50 GMT): белый фургон Fiat на скорости проехал по центру Барселоны, убив 13 человек и ранив десятки других. Водитель сбежал пешком

Вик, четверг, 18:30: полиция нашла второй фургон, как полагают, для побега, в 80 км к северу от Барселоны

Сан-жюс-Дасберн, четверг, 19:30: автомобиль въехал в блокпост в окрестностях Барселоны. В салоне обнаружен мертвый мужчина, но министерство внутренних дел опровергло, что он погиб в результате стрельбы полицейских. Следствие продолжается, но чиновники не считают погибшего связанным с нападением на Рамбле.

Камбрилс, пятница 1:00: второе нападение с автомобилем в курортном городке к югу от Барселоны. Полиция застрелила пятерых подозреваемых, которых считают связанными с нападением на Рамбле.