В Киеве мужчина устроил стрельбу в автобусе

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В Киеве вечером 19 августа в автобусе пьяный мужчина устроил драку со стрельбой. Об этом сообщила Национальная полиция Киева.

По сообщению, инцидент произошел на Петровке.

"Во время движения транспортного средства, мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, пытался попасть в кабину водителя. Это заметил один из пассажиров и начал успокаивать его. В ответ мужчина трижды выстрелил из травматического пистолета в обшивку автобуса", - говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал.

Мужчины продолжили выяснять отношения на остановке общественного транспорта.

Пассажир, который пытался утихомирить нетрезвого незнакомца, несколько раз его ударил и ушел в неизвестном направлении.

На месте происшествия следователи изъяли пистолет для стрельбы резиновыми пулями и три гильзы.

41-летнего мужчину, который стрелял, забрала "скорая", но из больницы он сбежал, отказавшись от медицинской помощи.

Решается вопрос об открытии уголовного производства, добавили в полиции.