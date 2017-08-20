Силы безопасности Ирака начали наступление на "ИГ" в Таль-Афаре
Иракская армия начала наступление на последний крупный город в стране, находящийся под контролем "Исламского государства".
Во время телевизионной речи премьер-министр страны Хайдер аль-Абади заявил, что джихадисты должны "сдаться или умереть".
В конце он обратился к иракской армии: "Весь мир поддерживает вас".
Иракские силы с воздуха поддерживает международная коалиция во главе с США.
Силы коалиции нацелились на Таль-Афар после того, как в июле освободили от "ИГ" Мосул. Джихадисты заняли Таль-Афар в 2014 году.
Город расположен на пути между Мосулом и сирийской границей - раньше это был главный маршрут для снабжения боевиков.
Иракские боевые самолеты бомбили позиции "ИГ" в Таль-Афаре в течение нескольких дней, во время подготовки к наземным операциям.
В коалиции сообщают, что в городе и в прилегающих к нему районах находятся от 50 до 100 тыс. гражданских.
Генерал-лейтенант армии США Стивен Таунсенд, командующий американскими и коалиционными силами в Ираке и Сирии, также приветствовал наступление.
Он сказал: "Операция иракских сил безопасности для освобождения Таль-Афара - еще одна важная битва, которую надо выиграть и обезопасить страну и ее граждан от "ИГ".
В прошлом месяце старший иракский полководец, который ранее был мэром Таль-Афара, заявил, что в городе находилось от 1,5 до 2 тыс. боевиков вместе с семьями.
Генерал-майор Наджм аль-Джабури ранее заявил Reuters, что джихадисты "истощены и деморализованы". Он сказал, что новая операция не будет такой же ожесточенной, как в Мосуле: тогда боевые действия продолжались почти девять месяцев и нанесли сильный удар по иракским силам.
Он также отметил, что только одна часть Таль-Афара имеет такие же узкие улицы, как в Старом городе Мосула. Тогда наступление коалиции продвигалось медленно в том числе из-за узких улиц и активного сопротивления боевиков.
Кроме Таль-Афара, "ИГ" контролирует территории вокруг Хавии, а также от Аны до Аль-Каима в долине реки Евфрат.