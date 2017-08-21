Пятеро военных получили ранения в АТО - штаб

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За минувшие сутки двое украинских военных получили ранения в АТО, еще трое - боевые травмы, сообщает штаб АТО на своей странице в Facebook.

Всего было зафиксировано 47 обстрелов со стороны боевиков.

По данным штаба, на донецком направлении сепаратисты применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, минометов различных калибров, 122 мм артиллерию, а также выпустил 16 снарядов из переносной реактивной пусковой установки Град "Партизан".

На приморском направлении боевики открывали огонь из гранатометов и стрелкового в районе Водяного, Красногоровки, Павлополя, Марьинки и Талаковки. Из стрелкового оружия они обстреливали дома гражданских в Марьинке, сообщает штаб АТО.

На луганском направлении в конце суток боевики из гранатометов обстреливали позиции сил АТО неподалеку от Крымского и Новоалександровки.

Актуальной информации с другой стороны на данный момент нет.