У Сингапура эсминец США столкнулся с танкером

Копірайт зображення Reuters Image caption Аварія сталась о 5 ранку за місцевим часом, о 18:00 за Києвом

В результате столкновения американского эсминца и нефтяного танкера у берегов Сингапура десять матросов считаются пропавшими без вести, пятеро получили ранения.

Это произошло в 05:24 утра по местному времени (00:24 по Киеву), когда эсминец Джон С. Маккейн готовился к остановке в порту восточнее Сингапура.

Сейчас продолжается поисковая операция.

Американский военный корабль получил повреждения одного из бортов.

Копірайт зображення Reuters Image caption Американский военный корабль направляется к военной базе

Нефтяной танкер Alnic MC, который шел под либерийским флагом, получил повреждения над ватерлинией. Никто из команды не пострадал. Разлива нефти нет.

Копірайт зображення MALAYSIAN NAVY CHIEF Image caption Танкер, с которым столкнулся эсминец

Танкер имеет вместимость 30 тыс. тонн, что в три раза превышает тоннаж эсминца, и примерно на 30 метров длиннее его.

Военные вертолеты США, Сингапура и военно-морские силы Малайзии проводят поисково-спасательную операцию.

Копірайт зображення US NAVY

По сообщению ВМС США, четыре моряка получили ранения, не угрожающие жизни. Пятый раненый не нуждался в госпитализации. Эсминец сейчас направляется к военной базе Чанги, танкер - в порт Сингапура.

Копірайт зображення Reuters Image caption Раненых доставили в госпиталь

Эсминец Джон С. Маккейн назван в честь отца и деда сенатора Джона Маккейна, двух адмиралов флота США.

Маккейн написал в Twitter, что они с женой молятся за моряков.

"Наши мысли и молитвы с моряками", - также написал в Twitter президент США Дональд Трамп.