Эксперты призывают запретить "роботов-убийц"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Эксперты предупреждают, что автономная система летального вооружения может быть взломана и использована в нежелательных целях

Более 100 ведущих экспертов по робототехнике призывают ООН принять меры, чтобы предотвратить разработку "роботов-убийц".

В письме к организации ведущие специалисты в области искусственного интеллекта, в частности миллиардер Илон Маск и один из основателей компании DeepMind Мустафа Сулейман, предупредили о возможной "третьей революцию в военном деле".

Автономные системы летального оружия - это "ящик Пандоры", и время здесь имеет большое значение, говорится в письме.

116 экспертов призывают ООН запретить использование искусственного интеллекта для управления оружием.

"Когда такую ​​технологию разработают, вооруженные конфликты могут развернуться в таком масштабе, которого (человечество. - Ред.) еще не видело, и со временем будут развиваться быстрее, чем это сможет осознать человек", - считают авторы письма.

"Это может быть оружие террора, оружие, которое деспоты и террористы будут использовать против ни в чем неповинных людей, и оружие, систему которого можно взломать, чтобы использовать в нежелательных целях", - поясняется в тексте обращения.

Авторы письма предупреждают, что "у нас нет времени на раздумья".

"Когда ящик Пандоры будет открыт, закрыть его будет очень трудно", - уверяют они.

Эксперты называют технологию автономного оружия "морально неправильной" и призывают внести ее в список оружия, запрещенного ООН.

Встреча группы ООН по автономному вооружению была запланирована на понедельник, однако ее отложили до ноября.

Ранее в комитетах ООН обсуждался возможный запрет технологии "роботов-убийц".

В 2015 году больше тысячи экспертов, ученых и исследователей, в частности Стивен Хокинг, Илон Маск и соучредитель Apple Стив Возняк, опубликовали письмо, в котором предупреждали об опасности применения автономного оружия.

Что такое "робот-убийца"?

Робот-убийца - это полностью автоматизированное оружие, которое может выбирать и поражать цели без вмешательства человека. Сейчас такой технологии не существует, но прогресс в технологическом развитии приближает ее появление.

Сторонники роботов-убийц уверены, что действующих законов, регулирующих военные действия, вполне достаточно, чтобы решить любые проблемы, связанные с применением технологии. А также, что в случае возникновения непредвиденной ситуации, на технологию нужно будет наложить мораторий.

Однако противники технологии утверждают, что она представляет угрозу человечеству, и все автоматические "функции убийства" следует запретить.