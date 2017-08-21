В Киеве от лептоспироза умер человек

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С начала года в Киеве зарегистрировали восемь случаев инфекционного заболевания лептоспирозом, один человек умер. Об этом сообщил и.о. директора Киевского лабораторного центра Минздрава Сергей Чумак.

По его словам, больной сначала занимался самолечением, и только на седьмой день обратился в больницу. Его поместили в реанимацию, но было поздно.

Инкубационный период этого инфекционного заболевания составляет от 1 до 20 суток.

Симптомы лептоспироза - высокая температура и насморк. После этого болезнь поражает почки, печень, сердечно-сосудистую систему.

Основной путь передачи болезни - контактный.

Возбудителями болезни могут быть грызуны, домашние животные, лисы. Лептоспиры выделяются с мочой, они попадают на продукты и в воду.

Заразиться можно во время купания или употребления инфицированной пищи.