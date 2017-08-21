На Полесье горит 120 га заповедного леса

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В Житомирской области бушует пожар на территории "Полесского природного заповедника". Площадь пожара - 120 га, сообщает ГСЧС.

К тушению привлекли пожарную авиацию. В эпицентр пожара сбросили 38 тонн воды.

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"Специалисты держат по периметру огонь, чтобы не допустить его распространения за пределы указанной площади", - отметили спасатели.

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Сильные порывы ветра северо-западного направления дают пожарной авиации подняться в воздух.

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Расстояние от пожара до границы с Беларусью - 1,5 км.

Ликвидируют пожар 218 человек и 40 единиц техники.