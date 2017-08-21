США приостановят выдачу неиммиграционных виз в России

Копірайт зображення AFP/GETTY Image caption В посольстве США в Москве работали сотни россиян

Выдача неиммиграционных виз США будет приостановлена с 23 августа по всей России. С 1 сентября процедура выдачи виз возобновится, но только в Москве. В американских консульствах визы выдавать не будут.

Как говорится в заявлении посольства США, это решение связано с ограничением числа сотрудников дипмиссии, которого Москва потребовала в ответ на законопроект, предусматривающий санкции против России.

Процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, но в значительно сокращенном объеме, уточнили в посольстве.

С 1 сентября 2017 года собеседования для получения неиммиграционной визы будут проводиться только в посольстве США в Москве. В консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке собеседования будут приостановлены.

"Процедура выдачи неиммиграционных виз в консульствах США в России будет приостановлена на неопределенный срок", - сказано в заявлении.

В нем также говорится, что все назначенные собеседования в посольстве и консульствах США в России будут отменены.

Чего потребовала Россия

28 июля Россия потребовала от США до 1 сентября сократить число сотрудников своих дипмиссий на российской территории более чем в два раза - до 455 человек. Столько сотрудников, по объяснениям Москвы, работают в российских дипмиссиях в США.

Кроме того, американским дипломатам запретили пользоваться посольской дачей в Серебряном Бору и складом на Дорожной улице.

О том, что сокращение штата дипломатических представительств США отразится прежде всего на россиянах, в том числе тех, кто собирается получить американскую визу, в июле говорил Русской службе Би-би-си Дональд Йенсен, работавший в Москве в 1980-90-е годы.

"Этот шаг не особо повредит работе посольства в смысле проведения политики Соединенных Штатов, но может ударить по самим россиянам, так как замедлит процесс выдачи виз", - говорил он, объясняя, что в консульском отделе посольства в Москве и в консульствах в других городах работает множество нанятых на месте российских граждан, которые занимаются обработкой визовых документов.