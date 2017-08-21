В Марселе автомобиль врезался в автобусную остановку: погиб человек
На юге Франции в Марселе машина врезалась в автобусную остановку. Один человек погиб и один пострадал, сообщает полиция.
Водитель автомобиля арестован.
Полиция пока не сообщает, рассматривает ли она этот инцидент как теракт.
Как сообщает AFP, водитель автомобиля сначала наехал на одну остановку, в результате чего погиб прохожий. После чего тот же самый водитель совершил наезд на другую остановку.
По данным издания La Provence, столкновение произошло в районе Старого порта.
Полицейские советуют жителям пока воздерживаться от прогулок в эту часть города.