Россия заявила, что ее самолеты разбомбили конвой "ИГ" в Сирии

Копірайт зображення AFP Image caption Россия запустила воздушную кампанию в поддержку действующего президента Сирии Башара Асада два года назад

Десятки боевиков так называемого "Исламского государства" погибли в результате воздушного удара российских самолетов вблизи города Дейр-эз-Зор на севере Сирии.

Как сообщил министр обороны РФ, не менее 200 джихадистов погибли после того, как воздушные силы нанесли удар по конвою из примерно 20 бронемашин и танков.

Российский министр не сообщил, когда именно произошел обстрел. В то же время наблюдатели говорят, что конвой обстреляли в пятницу.

Сирийская группа по наблюдению за правами человека, расположенная в Лондоне, называет другое количество погибших - 70 человек.

Активисты, которые запустили новостную ленту Deir Ezzor 24, подтвердили обстрел конвоя вблизи города Дейр-эз-Зор в пятницу, в котором погибло много боевиков.

"Исламское государство" с 2015 года осаждает город, который контролируют сирийские власти. Все это время 90 тысяч мирных граждан находятся в зависимости от ООН, подразделения которой сбрасывали с самолетов гуманитарную помощь.

Россия, запустившая вооруженную кампанию в поддержку президента Башара Асада два года назад, бомбит позиции "ИГ" вдоль линии фронта в Дейр-эз-Зор, чтобы не дать джихадистам захватить эту территорию.

Сирийская армия и ее союзники продвигаются в направлении города с запада - по главной дороге через пустыню из Пальмиры.

Ранее в этом месяце они взяли последний город, который удерживали боевики, - Суха, в провинции Хомс, что в 125 км от города Дейр-эз-Зор.

Несмотря на то, что "ИГ" все еще удерживает большинство территорий в провинции Дейр-эз-Зор, группировка быстро теряет свои позиции в других регионах Сирии и уступает правительственным войскам и курдским отрядам, которые поддерживает мультинациональная коалиция под руководством США. Они хотят отвоевать и вернуть под контроль сирийских властей северный город Ракка.