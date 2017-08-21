Украинцев предупреждают о грозах, сильных дождях и шквалах

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Укргидрометцентр предупреждает о сильных дождях с грозами и шквалами в понедельник днем ​​в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

22 августа грозы прогнозируют в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской и Кировоградской областях, местами сильные дожди, местами шквалы 17-22 м/с. На Правобережье страны местами порывы ветра 15-20 м/с, добавили в ведомстве.

Также в ГСЧС добавили, что до 22 августа на всей территории Украины, кроме Одесской и Закарпатской областей, будет чрезвычайная пожарная опасность 5 класса.

Спасатели добавили, что часто пожары возникают из-за того, что граждане пренебрегают правилами пожарной безопасности, выбрасывая окурки на обочины дорог, оставляя мусор в лесах или сжигая его на приусадебных участках.

В ГСЧС подчеркнули, что в субботу в Украине возникло 555 возгораний на открытых территориях.