В Одессе горела 16-этажка: все спаслись

Копірайт зображення unian

В Одессе горел шестнадцатиэтажный дом, спасли 20 человек. Об этом сообщает ГСЧС.

Погибших и пострадавших нет. Спасатели эвакуировали 120 человек и 20 спасли.

Пожар в доме на улице академика Глушко начался примерно в 2 ночи 22 августа.

Горела квартира на 13-м этаже 16-этажного жилого дома.

В 7 утра пожар был потушен. Причина пожара устанавливается.

Недавно в Лондоне произошел пожар в небоскребе Grenfell Tower, где погибли несколько десятков человек.

В управлении ГСЧС Киева ВВС Украина рассказали, что готовы бороться с пожарами в высотках. Однако признают, что необходимой техники мало. Бороться с огнем в Киеве могут высоте не более 90 метров.