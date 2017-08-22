В Одессе горела 16-этажка: все спаслись
В Одессе горел шестнадцатиэтажный дом, спасли 20 человек. Об этом сообщает ГСЧС.
Погибших и пострадавших нет. Спасатели эвакуировали 120 человек и 20 спасли.
Пожар в доме на улице академика Глушко начался примерно в 2 ночи 22 августа.
Горела квартира на 13-м этаже 16-этажного жилого дома.
В 7 утра пожар был потушен. Причина пожара устанавливается.
Недавно в Лондоне произошел пожар в небоскребе Grenfell Tower, где погибли несколько десятков человек.
В управлении ГСЧС Киева ВВС Украина рассказали, что готовы бороться с пожарами в высотках. Однако признают, что необходимой техники мало. Бороться с огнем в Киеве могут высоте не более 90 метров.