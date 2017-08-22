Google выпустил новую версию Android - Oreo

Копірайт зображення Google Image caption Oreo стала продолжением привычки Google давать версиям операционной системы Android связанные со сладостями названия

Google представила новую версию своей операционной системы для мобильных устройств Android, названную в честь шоколадного печенья Oreo.

Среди прочего, обновление предусматривает функцию "картинка в картинке", которая позволит некоторым мобильным приложениям продолжать работать в маленьком окошке в углу экрана.

Ожидается, что обновление в первую очередь получат собственные модели телефонов Google - Nexus и Pixel.

Новые версии Android могут достаточно медленно продвигаться на рынке: например, только 14% устройств пока используют предыдущую версию операционной системы - Nougat.

Oreo даст пользователям возможность контролировать уведомления.

Теперь можно будет разделить оповещения, поступающие на телефон или планшет, на группы, чтобы заблокировать одни, при этом имея возможность продолжать получать другие.

Ранее пользователи Android могли блокировать или разрешать только все оповещения от каждого приложения сразу.

Копірайт зображення Google Image caption Android Oreo позволит некоторым видеозвонкам отображаться в виде "картинка в картинке"

Другие новые возможности:

"умный инструмент для копирования", который выделяет весь адрес или телефонный номер, когда люди пытаются их скопировать

возможность установки ограничений на использование общего ресурса отдельными приложениями в фоновом режиме, чтобы сэкономить использование памяти и заряд батареи

Instant Apps - дают некоторым службам возможность запускать часть своих приложений, даже если они не установлены на устройстве

новый дизайн эмодзи, которые больше похожи на аналоги в iOS от Apple

Функция "картинка в картинке" позволит пользователям продолжать просматривать видео на YouTube в углу экрана, при этом используя другие приложения - в случае, если они проплатили услугу YouTube Red.

Копірайт зображення Google Image caption Слева - образцы старых эмодзи Google, справа - новые эмодзи Android

Однако, Android Nougat уже сейчас дает возможность бесплатно просматривать видео на YouTube в режиме разделенного экрана.

Обновление презентовали в понедельник вечером - в то время, когда на восточном побережье Соединенных Штатов наблюдали солнечное затмение.

Делать ли обновление доступным для уже существующих устройств решают их производители, хотя многие из них устанавливают его на новые модели.

Копірайт зображення Google Image caption Google показал новую эмблему операционной системы, украшенную изображением печенья, в парке в Нью-Йорке

"Проблема новых версий Android от Google заключается в том, что на момент выхода они доступны небольшому количеству пользователей", - прокомментировал Иен Фогг из консалтинговой компании IHS Markit.

"Android обычно должен быть адаптирован и утвержден каждым производителем телефонов и мобильным оператором, поэтому на то, чтобы новые версии операционной системы получило значительное количество пользователей, потребуются месяцы", - добавил эксперт.

По его мнению, главная особенность новой системы заключается в том, что Android Oreo в будущем позволит производителям устройств проще вносить свои изменения в операционную систему.