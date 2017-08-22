Владельцев дронов DJI призывают обновить систему

Копірайт зображення DJI Image caption Маленький Spark популярен среди пользователей

Дроны модели Spark производства компании DJI не будут летать после 1 сентября, если их владельцы не установят обязательное обновление программного обеспечения - об этом сообщил производитель устройств.

В компании пояснили, что обновление системы этих маленьких беспилотных летательных аппаратов исправит ошибки, которые ранее возникали во время управления полетом.

В DJI говорят, что предупредили своих клиентов об изменениях, чтобы те могли уберечься от незапланированной посадки своего дрона.

Обновление, которое поможет Spark управлять питанием и использовать разумные очки в паре с ним, уже сейчас можно получить через мобильное приложение Go 4, которое используют для настройки и пилотирования дрона, а также через программу Assistant 2 от DJI.

Но обязательность обновления вызвала у некоторых вопросы относительно контроля, который компания пытается сохранить над своими устройствами.

Гарри Мортимер написал на сайте SUAS News, что способность производителя полностью прекратить работу устройства у многих вызвала "ужас".

Ранее в этом месяце Армия США запретила своим солдатам пользоваться беспилотниками производства DJI, заявив, что это связано с "операционными рисками".

В ответ компания добавила дронам режим конфиденциальной съемки, который ограничивает доступ к отснятому ими видео.