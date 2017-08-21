Лондонский Биг-Бен закрывают на реконструкцию

Копірайт зображення AFP Image caption В последний раз колокол Биг-Бен ненадолго замолкал в 2007 году

21 августа в полдень знаменитый колокол Биг-Бен прозвучит в последний раз. После этого его отсоединят от часов, чтобы отреставрировать и часы, и саму башню.

Часы начнут разбирать на составные части. Все четыре циферблата почистят и отреставрируют.

Представители парламента заявляют, что часовой механизм Биг-Бена остановлен ради безопасности рабочих, трудящихся на восстановительных работах.

Впрочем, на протяжении ремонта по особым случаям колокол будут подключать обратно - например, в новогоднюю ночь или в День поминовения.

Восстановительные работы обойдутся в £29 млн (около $37 млн).

Хранитель часов Стив Джеггс говорит, что молчание Биг-Бена стало "значительным поворотным моментом" в реставрации башни с часами.

"Эта важная программа восстановительных работ защитит часы в долгосрочной перспективе, а также защитит и сохранит башню", - сказал Джеггс.

Четыре года - слишком много?

Столь большой срок реставрации вызвал недовольство многих членов парламента. Министр по выходу Великобритании из Европейского союза Дэвид Дэвис назвал это "безумием".

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А премьер-министр Тереза Мэй в среду заявила, что будет "неправильно", если знаменитый колокол замолчит до 2021 года. Она призвала власти к пересмотру срока реставрации.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Тереза Мэй предложила подумать над сокращением срока реставрации колокола

Такого мнения, однако, придерживаются не все. "Это не национальное бедствие или катастрофа", - сказал лидер лейбористов Джереми Корбин, отметив, однако, что будет скучать по звукам колокола.

Палата общин после масштабных споров заявила, что может пересмотреть срок реставрации Биг-Бена после того, как парламент выйдет с каникул.

"Конечно, каждое решение будет принято исходя из эффективности и защиты безопасности работников", - говорится в заявлении. - "Биг-Бен - важная часть парламентской жизни и мы сделаем все возможное, чтобы он как можно быстрее возобновил свою роль национального хранителя времени".

Национальный колокол

Биг-Бен - это неофициальное название огромного часового колокола, который отбивает время. Этот звук используется в традиционных позывных ВВС.

Сама башня более века официально оставалась безымянной, пока в 2012 году ей не присвоили имя Елизаветы - по случаю 60-летнего юбилея правления британской королевы. Вторая башня дворца - более высокая, но менее известная - носит имя королевы Виктории.

Часовая башня с четырьмя огромными циферблатами - один из самых известных символов Лондона и, по некоторым данным, наиболее часто фотографируемая достопримечательность британской столицы.

Копірайт зображення AFP Image caption Один из четырех отправляющихся на реставрацию циферблатов башенных часов

Башня возвышается над столицей Великобритании уже более 150 лет - ее часы стали свидетелями правления пяти монархов и двадцати трех премьер-министров и пережили две мировые войны.

Даже когда город на два месяца подвергся бомбардировкам немецких бомб, Биг-Бен не прекращал отбивать время.

В последний раз он ненадолго замолкал в 2007 году, а до этого - в ходе реставрации 1983-1985 годов.