За день налоговая выявила 1000 тонн "левого" спирта

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Правоохранители проводят обыски на 27 государственных спиртзаводах. Утром в понедельник была выявлена тысяча тонн неучтенного спирта. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан в Facebook.

"Решение о проведении обысков было принято после получения информации о возможном неучтенном производстве и продаже спирта без уплаты акцизного налога рядом заводов. К тому же факты неучтенного производства спирта на мощностях легальных спиртовых заводов Украины подтвердились в ходе предыдущих этапов спецоперации", - рассказал г-н Билан.

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Следственные действия проводят в 11 областях: Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской, отметили в ведомстве.

В Украине работает 41 спиртзавод. Все они принадлежат государственному предприятию "Укрспирт", которое производит более 30 млн декалитров в год. Заводы "Укрспирта" работают на большей части Украины, кроме востока и юга.

Налоговики ранее сообщали, что "теневой рынок" в спиртовой отрасли приводит к миллиардным потерям государственного бюджета и "несет серьезные риски для здоровья населения из-за некачественной продукции".