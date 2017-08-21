В Минске прошла встреча Волкера и Суркова - СМИ

Копірайт зображення USA Embassy Image caption Курт Волкер посетил зону АТО во время визита в Украину

Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер провел встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Дмитрий Мирончик, передает "Радио Свобода".

По словам г-на Мирончика, встреча длилась три часа, о ее итогах пока не известно.

Стороны обсудили пути урегулирования конфликта на Донбассе, отметил спикер.

Агентства "ТАСС" и "Интерфакс" также подтвердили, что встреча завершилась.

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Помощник президента РФ Владислав Сурков доволен встречей, сообщает "ТАСС"

"Мы согласились, что текущая ситуация на юго-востоке Украины не может устраивать ни конфликтующие стороны, ни внешние силы, способствующие урегулированию", - сказал г-н Сурков по итогам переговоров.

Ранее МИД Беларуси сообщало о том, что встреча будет в закрытом для СМИ режиме.