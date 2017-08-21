Авария субмарины: бизнесмен говорит, что "похоронил" журналистку в море
Датский изобретатель Петер Мадсен, подозреваемый по делу смерти шведской журналистки Ким Валль, сообщил, что она погибла в результате аварии на его подводной лодке. Ее тело он сбросил в море.
Ранее суд арестовал датского изобретателя, создавшего самую большую в мире частную подводную лодку, по подозрению в непредумышленном убийстве.
Журналистка погибла в результате "несчастного случая", заявил владелец подлодки на заседании суда. Оно проходило в закрытом режиме, но заявление Мадсена было обнародовано по просьбе защиты и прокуратуры.
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46-летний изобретатель признался, что сбросил тело погибшей в море в в бухте Кеге к югу от Копенгагена, сообщили в полиции.
Что раньше говорил изобретатель
Ранее Мадсен говорил, что высадил журналистку на одном из островов в окрестностях Копенгагена перед крушением субмарины, которое произошло вечером 10 августа.
Ему самому удалось спастись, но обстоятельства кораблекрушения неизвестны.
Сразу после задержания Мадсен говорил, что "небольшая проблема в балластном резервуаре привела к большой аварии". Судно затонуло стремительно, говорил он, и ничего нельзя было сделать.
Позже датская полиция заявила, что подлодку затопили намеренно. В полиции не уточнили при этом, почему пришли к такому выводу.
Владельца субмарины задержали в прошлые выходные по подозрению в непредумышленном убийстве журналистки. Она отправилась с ним в плавание, так как писала о нем материал.
Поиски продолжаются
Предполагалось, что поездка будет короткой, однако утром в пятницу друг Ким Валль сообщил о ее исчезновении. С тех пор журналистку не могут найти.
Датская полиция заявила, что власти восстановили маршрут подлодки по в бухте Кеге и проливу Эресунн перед затоплением.
Поиски женщины продолжаются. В них задействованы вертолеты. Затонувший "Наутилус" был поднят на поверхность, однако тел на его борту не обнаружили.
"Мы все еще надеемся, что найдем Ким Валль живой, однако готовим себя к тому, что она может уже быть мертва", - говорил руководитель отдела по расследованию убийств полиции Копенгагена Йенс Моллер.
Что известно о Ким Уолл
Ким Валль 30 лет, она работала в Нью-Йорке журналистом-фрилансером и писала для газет New York Times, Guardian, журнала Vice.
Журналистка готовила материал о Петере Мадсене и его "Наутилусе", который в какой-то момент считался самой большой частной подводной лодкой в мире.
Субмарина была построена в 2008 году. Мадсен собрал деньги на ее создание с помощью краудфандинга.