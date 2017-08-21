Авария субмарины: бизнесмен говорит, что "похоронил" журналистку в море

Копірайт зображення Ritzau Foto Image caption Владелец судна утверждает, что журналистка погибла в результате несчастного случая, однако не уточняет, что именно случилось

Датский изобретатель Петер Мадсен, подозреваемый по делу смерти шведской журналистки Ким Валль, сообщил, что она погибла в результате аварии на его подводной лодке. Ее тело он сбросил в море.

Ранее суд арестовал датского изобретателя, создавшего самую большую в мире частную подводную лодку, по подозрению в непредумышленном убийстве.

Журналистка погибла в результате "несчастного случая", заявил владелец подлодки на заседании суда. Оно проходило в закрытом режиме, но заявление Мадсена было обнародовано по просьбе защиты и прокуратуры.

46-летний изобретатель признался, что сбросил тело погибшей в море в в бухте Кеге к югу от Копенгагена, сообщили в полиции.

Что раньше говорил изобретатель

Ранее Мадсен говорил, что высадил журналистку на одном из островов в окрестностях Копенгагена перед крушением субмарины, которое произошло вечером 10 августа.

Ему самому удалось спастись, но обстоятельства кораблекрушения неизвестны.

Сразу после задержания Мадсен говорил, что "небольшая проблема в балластном резервуаре привела к большой аварии". Судно затонуло стремительно, говорил он, и ничего нельзя было сделать.

Позже датская полиция заявила, что подлодку затопили намеренно. В полиции не уточнили при этом, почему пришли к такому выводу.

Владельца субмарины задержали в прошлые выходные по подозрению в непредумышленном убийстве журналистки. Она отправилась с ним в плавание, так как писала о нем материал.

Копірайт зображення Reuters Image caption Петеру Мадсену удалось спастись при крушении субмарины

Поиски продолжаются

Предполагалось, что поездка будет короткой, однако утром в пятницу друг Ким Валль сообщил о ее исчезновении. С тех пор журналистку не могут найти.

Датская полиция заявила, что власти восстановили маршрут подлодки по в бухте Кеге и проливу Эресунн перед затоплением.

Поиски женщины продолжаются. В них задействованы вертолеты. Затонувший "Наутилус" был поднят на поверхность, однако тел на его борту не обнаружили.

"Мы все еще надеемся, что найдем Ким Валль живой, однако готовим себя к тому, что она может уже быть мертва", - говорил руководитель отдела по расследованию убийств полиции Копенгагена Йенс Моллер.

Что известно о Ким Уолл

Ким Валль 30 лет, она работала в Нью-Йорке журналистом-фрилансером и писала для газет New York Times, Guardian, журнала Vice.

Журналистка готовила материал о Петере Мадсене и его "Наутилусе", который в какой-то момент считался самой большой частной подводной лодкой в мире.

Субмарина была построена в 2008 году. Мадсен собрал деньги на ее создание с помощью краудфандинга.