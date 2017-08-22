Вероятный исполнитель теракта в Барселоне застрелен полицией

Копірайт зображення AFP Image caption На место прибыли взрывотехники и вооруженная полиция

Полиция застрелила марокканца Юнеса Абуякуба, которого считают водителем фургона, врезавшегося в толпу туристов на пешеходном бульваре Рамбла в центре Барселоны в четверг на прошлой неделе.

На 22-летнем Юнесе Абуякубе был муляж пояса смертника, сообщили в полиции.

В результате самого кровавого за последние 13 лет теракта в Испании в минувший четверг погибли 15 человек, более 100 получили ранения.

Полиция арестовала четверых подозреваемых и застрелила пятерых, предотвращая второй теракт в Камбрильсе, а в понедельник охотилась за Абуякубом, который предположительно был за рулем минивэна.

Копірайт зображення Catalan police/El Pais Image caption Фото основного подозреваемого

Мужчину, похожего на Абуякуба, заметил сотрудник автозаправки в регионе Субиратс, примерно в 40 км к западу от Барселоны, и вызвал полицию.

По словам местных жителей, на заправку приехало два десятка полицейских машин, а сверху барражировали вертолеты.

Местные СМИ также пишут, что подозреваемый, спрятавшийся в соседнем винограднике, начал выкрикивать "Аллаху акбар!" ("Бог велик" на арабском).

Полиция застрелила его, после чего отправила к телу робота-сапера.

Копірайт зображення AFP Image caption Место происшествия

Ранее власти сообщали, что выходец из Марокко Абуякуб мог уехать из Испании во Францию. Его поиски распространились за пределы Испании на другие европейские страны.

Новые записи камер наружного наблюдения показывают, как 22-летний Абуякуб убегает с места теракта в Барселоне. На опубликованных испанской газетой El Pais трех фотографиях видно, как мужчина в темных очках идет через рынок Бокерия в сторону от бульвара Рамбла.

Копірайт зображення El Pais Image caption Абуякуб скрывается с места преступления

По словам полицейских, спустя полтора часа после наезда на людей Абуякуб убил испанца и угнал его машину. Таким образом, число жертв терактов выросло до 15.

Поиски подходят к концу

Накануне шеф каталонской полиции Жузеп Луис Траперо заявил, что из 12 подозреваемых только один - предположительно Абуякуб - не пойман.

Еще четверо находятся под арестом, пятеро были убиты во время второго нападения в Камбрильсе, и останки двух человек должны быть идентифицированы.

Эти двое погибли во время взрыва в жилом доме в городе Альканар накануне наезда на людей в Барселоне, и следствие допускает, что там готовили бомбы для теракта, а одно из тел принадлежит предполагаемому вдохновителю джихадистов - Абдельбаки эс-Сатти, имаму мечети в городе Риполь под Барселоной, где проживали исполнители теракта.

Местные СМИ пишут, что эс-Сатти сидел в тюрьме с преступниками, причастными к крупнейшему теракту в истории Испании - подрыву поездов в 2004 году, в результате которого погиб 191 человек.

В прошлом году он провел три месяца в бельгийском Вилворде под Брюсселем, где примерно в это время в результате серии взрывов более 30 человек погибли и свыше 250 получили ранения.

Представитель властей в Бельгии, отвечающий за программу дерадикализации молодых мусульман, подтвердила, что имам, которым интересуется полиция Каталонии, в прошлом году проповедовал в одной из бельгийских мечетей.

Прихожанам мечети и ее руководству не понравились ни тон, ни содержание его проповедей, и они обратились в полицию с просьбой проверить его прошлое.

Руководство мечети запретило эс-Сатти проповедовать.