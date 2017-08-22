Сутки в АТО: 30 обстрелов, один погибший и один раненый военный

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За минувшие сутки боевики совершили 30 обстрелов в АТО. Один украинский военный погиб, еще один - получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Напряженность сохраняется на донецком направлении. В районе Авдеевской промзоны боевики с вечера и почти до полуночи вели огонь по опорным пунктам. Стреляли из минометов, гранатометов, зенитной установки и стрелкового оружия.

Украинские бойцы открывали ответный огонь. В результате противостояния один украинский военный погиб. Кроме того, вечером боевики трижды из БМП и гранатометов обстреливали подступы к поселку Зайцево. А по шахте Бутовка в течение двух часов выпустили 46 мин.

На луганском направлении применяли 120-миллиметровые минометы в районе Крымского и Новотошковского.

На приморском направлении боевики дважды стреляли из минометов по украинским укреплениям вблизи Водяного и один раз - на подступах к Широкино.

Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.