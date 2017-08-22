Трамп обещает "бороться до победы" в Афганистане
Президент США Дональд Трамп заявил, что поспешный вывод войск из Афганистана создаст вакуум, который могут заполнить террористы.
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Политик отметил, что его первым порывом было вывести американские войска оттуда, но вместо этого он решил остаться и "бороться, чтобы победить". При этом он отметил, что надо избегать ошибок, сделанных в Ираке.
Он сказал, что в Афганистане хочет отойти от подхода, основанного на времени, и перейти к методам, которые зависят от ситуации в стране, не назначая при этом дедлайны.
Тем не менее он заявил, что это не означает свободы действий для Афганистана.
"Америка будет работать с афганским правительством, пока не увидит расположение и развитие", - отметил президент США.
Трамп предупредил Пакистан, что Америка больше не будет толерантно относиться к стране, которая предлагает "безопасные убежища" экстремистам. Он отметил, что этой стране "придется многое потерять", если она не будет на стороне США.
"Мы заплатили Пакистану миллиарды и миллиарды долларов - и в то же время они предоставляют убежище террористам, с которыми мы боремся", - сказал он.
"В Пакистане нет убежища для террористов. Мы боремся против всех террористов, включая сеть "Хаккани", - заявил в ответ на слова Трампа представитель армии Пакистана генерал Асиф Гафоур.
Президент Трамп также отметил, что США будут больше сотрудничать с Индией.
Дональд Трамп дал понять, что надеется на союзников США и на их поддержку в его новой стратегии. Также он надеется, что вклад стран-союзников будет увеличен "согласно нашему".
При этом Трамп не рассказал, сколько именно дополнительных американских войск направят в Афганистан, если увеличение военного контингента вообще состоится.
Также президент США заявил, что борьба против "Аль-Каиды" и так называемого "Исламского государства" усилится.