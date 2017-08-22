Трамп обещает "бороться до победы" в Афганистане

Копірайт зображення Getty Images Image caption Дональд Трамп выступил на военной базе в Арлингтоне

Президент США Дональд Трамп заявил, что поспешный вывод войск из Афганистана создаст вакуум, который могут заполнить террористы.

Политик отметил, что его первым порывом было вывести американские войска оттуда, но вместо этого он решил остаться и "бороться, чтобы победить". При этом он отметил, что надо избегать ошибок, сделанных в Ираке.

Он сказал, что в Афганистане хочет отойти от подхода, основанного на времени, и перейти к методам, которые зависят от ситуации в стране, не назначая при этом дедлайны.

Тем не менее он заявил, что это не означает свободы действий для Афганистана.

"Америка будет работать с афганским правительством, пока не увидит расположение и развитие", - отметил президент США.

Трамп предупредил Пакистан, что Америка больше не будет толерантно относиться к стране, которая предлагает "безопасные убежища" экстремистам. Он отметил, что этой стране "придется многое потерять", если она не будет на стороне США.

"Мы заплатили Пакистану миллиарды и миллиарды долларов - и в то же время они предоставляют убежище террористам, с которыми мы боремся", - сказал он.

"В Пакистане нет убежища для террористов. Мы боремся против всех террористов, включая сеть "Хаккани", - заявил в ответ на слова Трампа представитель армии Пакистана генерал Асиф Гафоур.

Президент Трамп также отметил, что США будут больше сотрудничать с Индией.

Дональд Трамп дал понять, что надеется на союзников США и на их поддержку в его новой стратегии. Также он надеется, что вклад стран-союзников будет увеличен "согласно нашему".

При этом Трамп не рассказал, сколько именно дополнительных американских войск направят в Афганистан, если увеличение военного контингента вообще состоится.

Также президент США заявил, что борьба против "Аль-Каиды" и так называемого "Исламского государства" усилится.